За что самого юного защитника Брестской крепости посадили в ГУЛАГ

Помните историю мальчика-музыканта из российского фильма «Брестская крепость»? Таким 14-летним парнишкой и был Петр Клыпа, состоявший в музвзводе 333-го стрелкового полка, базировавшегося в Брестской крепости… Вслед за братом Родом Клыпа был из Брянска.