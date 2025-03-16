12.03.2025 в Бобруйском государственном торгово-экономическом колледже для учащихся учебных групп 424,224 проведен круглый стол ´Средства разрушения личности в современном мире: наркотики´ с приглашением подросткового врача псизиатра -нарколога Кирющенко Ю.
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