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Bobruin.by . Мой Бобруйск

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Круглый стол ´Средства разрушения личности в современном мире: наркотики´.

Круглый стол ´Средства разрушения личности в современном мире: наркотики´.

12.03.2025 в Бобруйском государственном торгово-экономическом колледже для учащихся учебных групп 424,224 проведен круглый стол ´Средства разрушения личности в современном мире: наркотики´ с приглашением подросткового врача псизиатра -нарколога Кирющенко Ю.

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