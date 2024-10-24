Самострои демонтировали в Зеленограде для развития инфраструктуры

В Зеленограде демонтировали самостроевую постройку площадью около 770 квадратных метров. Такое решение было принято после того, как сотрудники Государственной инспекции по недвижимости выявили нарушение земельного законодательства.
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