Чарли Шин выплатит экс-супруге $500 тыс. по алиментам после спора

Актёр Чарли Шин и Брук Мюллер завершили многолетний спор о задолженности по алиментам. Суд обязал актёра выплатить экс-супруге 500 тысяч долларов двумя частями, а также компенсировать 60 тысяч долларов судебных расходов.
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