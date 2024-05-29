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Посол в США Антонов: никакие эмбарго или санкции экономику России не сломают

Посол в США Антонов: никакие эмбарго или санкции экономику России не сломают

Никакие эмбарго или санкции экономику России не сломают. Соответствующее заявление сделал посол Москвы в Соединенных Штатах Анатолий Антонов, прокомментировавший высказывания представителей американских властей о потенциальном торговом эмбарго в отношении РФ.

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