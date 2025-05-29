Юрист дал советы в случае взлома «Госуслуг»

В случае взлома аккаунта на «Госуслугах» нужно оперативно предпринять несколько шагов, рассказала «Известиям» советник уголовно-правовой практики адвокатского бюро «Соколов, Трусов и партнеры» Мария Бакакина.
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