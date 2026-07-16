Стало известно о задержании в Армении россиянина

В аэропорту Звартноц в Армении был задержан россиянин. Об этом сообщает ТАСС. «Гражданин Ермаков был задержан в ереванском аэропорту Звартноц в июне текущего года в рамках дела о компьютерных махинациях», — сообщил источник агентства.
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