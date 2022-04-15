Popcaketv

16 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Natalia Denger
    Обязательно надо ее и многих других недостойных лишить этого звания! Такое звание не пожизненная индульгенция! Ее это...Манучаров публичн...
  • Meerflieger
    Мы помним твоё "Раша гудбай", Говнилко... Нехер ныть тут...Использовали в св...
  • Наташа Леонтьева
    Место этому евроотсосу - в бесподобных Европах! В лапотной России - она ненужна!Переобулась! Тать...

«Она употребляет, что ли?», — Иосиф Пригожин осудил Чулпан Хаматову

«Она употребляет, что ли?», — Иосиф Пригожин осудил Чулпан Хаматову

Пару дней назад актриса театра и кино Чулпан Хаматова высказалась в негативном ключе о своих наградах и статусе народной артистки РФ.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх