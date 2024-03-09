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Военное обозрение

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Залужный после ухода с поста главкома ВСУ признан непригодным к военной службе

Залужный после ухода с поста главкома ВСУ признан непригодным к военной службе

Возглавлявший ВСУ на протяжении всего украинского конфликта Валерий Залужный после ухода с поста главкома оказался непригодным к военной службе.

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