Что будет, если художник объединит природу, человека и цифровую реальность

Готовы выпустить наружу свои самые дикие фантазии? Посмотрите, что творит американский цифровой художник Маркус Конже (Marcus Conge), который соединяет природное и искусственное, противопоставляя природе человека.
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