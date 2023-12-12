До американских «жирафов» начинает доходить смысл слов В.В.Путина, сказанных 16 лет назад

Ведь всё было сказано просто и понятно, что однополярному миру конец! Чего было тупить столько лет? Или прикидывались? На конференции в Мюнхене Владимир Владимирович пояснил, что кривой однополярный мир приведёт человечество к глобальной катастрофе.