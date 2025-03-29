Конгрессмен обвинила телеканал NBC в сокрытии улик по делу Кеннеди

В сокрытии критических доказательств по делу об убийстве президента США Джона Ф. Кеннеди публично обвинила телеканал NBC News председатель целевой группы по рассекречиванию федеральных секретов, конгрессмен Анна Паулина Луна 28 марта в интервью Fox News.
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