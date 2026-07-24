Минтранс представил проекты дорожных знаков для парковки многодетных

Минтранс России решает задачу, как выделить на парковках места для многодетных семей. Ведомство анонсировало разработку нового дорожного знака и выставило на суд общественности сразу семь вариантов его дизайна.
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