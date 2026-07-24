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Минтранс представил проекты дорожных знаков для парковки многодетных

Минтранс представил проекты дорожных знаков для парковки многодетных

Минтранс России решает задачу, как выделить на парковках места для многодетных семей. Ведомство анонсировало разработку нового дорожного знака и выставило на суд общественности сразу семь вариантов его дизайна.

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