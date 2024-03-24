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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Экс-защитник «Сочи» Миладинович: «После ухода Федотова все пошло не так. Тренерам нужно было дать больше времени» 

– В прошлом сезоне «Сочи» занял 10-е место, команда выглядела вполне уверенно. Почему и как «Сочи» превратился в аутсайдера? – После ухода Федотова все пошло не так.

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