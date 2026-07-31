Результаты Ameren Corporation за II квартал 2026 года и подтверждение годового прогноза

Американский энергетический холдинг Ameren Corporation (NYSE: AEE) обнародовал финансовые результаты за второй квартал 2026 года, продемонстрировав рост доходности во всех ключевых операционных сегментах.
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