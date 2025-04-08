Директора Дома культуры Венгерово уличили в госизмене

Как сообщает региональное Управление ФСБ, директор сельского Дома культуры установил контакт с террористами-диверсантами через соцсети, обещал предоставлять им информацию об оборонных предприятиях Новосибирской области.
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