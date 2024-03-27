В Амурской области состоялся чемпионат общевойсковой армии ВВО по стрельбе из штатного или табельного оружия

В ходе испытаний участники чемпионата выполнили упражнения ПМ-1, ПМ-4 – среди женщин и ПМ-3 общие, АК-1, АК-4 и АК-3, ведя огонь по неподвижным мишеням из положений лёжа, стоя и с колена, а также динамичное упражнение – скоростную стрельбу.
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