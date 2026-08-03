Врач рассказал о не имеющем вакцины новом виде вируса

Ключевая проблема вируса Бурбона состоит не только в отсутствии вакцины и специфического противовирусного лечения, но и в сложностях с диагностикой, рассказал Старший преподаватель кафедры хирургии медицинского факультета Государственного университета просвещения Александр Умнов.