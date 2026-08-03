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Врач рассказал о не имеющем вакцины новом виде вируса

Врач рассказал о не имеющем вакцины новом виде вируса

Ключевая проблема вируса Бурбона состоит не только в отсутствии вакцины и специфического противовирусного лечения, но и в сложностях с диагностикой, рассказал Старший преподаватель кафедры хирургии медицинского факультета Государственного университета просвещения Александр Умнов.

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