Россия и Аргентина: сотрудничество в гидроэнергетике и добыче лития

Россия и Аргентина намерены усилить сотрудничество в гидроэнергетике и добыче лития. Торговый представитель России Виталий Кондратенко рассказал о перспективах партнерства на заседании Делового совета в Буэнос-Айресе, отметив также интерес к сельхозмашиностроению.