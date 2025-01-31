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Новые школы по-старому

Новые школы по-старому

Заявляется, что модернизация «вперед в прошлое» проводится в рамках проекта «Все лучшее детям». О новых кабинетах труда в 16 школах Евпатории рассказал глава администрации исполнительной власти города Александр Юрьев: «В рамках национального проекта «Молодежь и дети» регионального проекта «Все лучшее детям» запланирована закупка оборудования для кабинетов труда и ОБЗР».

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