Новые школы по-старому

Заявляется, что модернизация «вперед в прошлое» проводится в рамках проекта «Все лучшее детям». О новых кабинетах труда в 16 школах Евпатории рассказал глава администрации исполнительной власти города Александр Юрьев: «В рамках национального проекта «Молодежь и дети» регионального проекта «Все лучшее детям» запланирована закупка оборудования для кабинетов труда и ОБЗР».