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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Сборную России не накажут за отказ от участия в ЧМ-2027 в Польше, заявила FIVB: «С учетом исключительного характера ситуации мы не применим дисциплинарных санкций»

Международная федерация волейбола (FIVB) не будет применять санкции к Всероссийской федерации волейбола (ВФВ) за отказ выступать на мужском чемпионате мира, который пройдет в сентябре 2027 года в Польше.

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