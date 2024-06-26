Как спасти русский автопром? Помочь может китайское ноу-хау - эксперты

Эксперт рассказал, что нужно русскому автопрому и как с этим может помочь китайское ноу-хау.Чтобы возродить русский автопром, ему нужны льготные кредиты в рамках долгосрочной стратегии развития, и не на год-два, а минимум на 10-20 лет.