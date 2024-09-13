ФОТО: Коллаж Царьграда 37,9K прочтений Сегодня Несмотря на то, как западные издания рьяно отстаивали точку зрения, что США ни в коем случае не дадут разрешения Киеву применять американские дальнобойные ракеты вглубь России, начала поступать информация, что Вашингтон всё же одобрил это.
Генерал Гурулёв оставил тревожное обращение к министру Белоусову: "Это вопрос нашего выживания"
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
САША ЛЕПАЕВ
как и всегда одни пугалки последуют и никаких действий. как эта осторожность или боязнь подвергает нашу страну все к худшему сценарию. сколько было обещаний на провокацию америки и запада дать ответ. но боязнь что осудит мировое общество дороже собственной страны и народа.а что будет дальше ведь поставки будут и теперь более серьезные....и места поставок такого количества до этих пор не уничтожены.спрашивается почему. и кому это очень выгодно помогать киеву получать военную помощь.очень много видимо предателей работают на запад.
Ответить
16 час.
Свежие комментарии