Генерал Гурулёв оставил тревожное обращение к министру Белоусову: "Это вопрос нашего выживания"

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ФОТО: Коллаж Царьграда 37,9K прочтений Сегодня Несмотря на то, как западные издания рьяно отстаивали точку зрения, что США ни в коем случае не дадут разрешения Киеву применять американские дальнобойные ракеты вглубь России, начала поступать информация, что Вашингтон всё же одобрил это.

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Комментарии
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САША ЛЕПАЕВ
как и всегда одни пугалки последуют и никаких действий. как эта осторожность или боязнь подвергает нашу страну все к худшему сценарию. сколько было обещаний на провокацию америки и запада дать ответ. но боязнь что осудит мировое общество дороже собственной страны и народа.а что будет дальше ведь поставки будут и теперь более серьезные....и места поставок такого количества до этих пор не уничтожены.спрашивается почему. и кому это очень выгодно помогать киеву получать военную помощь.очень много видимо предателей работают на запад.
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