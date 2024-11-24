АВТОВАЗ меняет экспортные планы. Сколько автомобилей «Лада» поставят за рубеж?

Глава отечественного автоконцерна Максим Соколов рассказал о поставках автомобилей Lada за рубеж. Как подчеркнул топ-менеджер в кулуарах форума «Транспорт России», АВТОВАЗ намерен экспортировать в следующем году 30 тысяч своих автомобилей.
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