АВТОВАЗ меняет экспортные планы. Сколько автомобилей «Лада» поставят за рубеж?

Глава отечественного автоконцерна Максим Соколов рассказал о поставках автомобилей Lada за рубеж. Как подчеркнул топ-менеджер в кулуарах форума «Транспорт России», АВТОВАЗ намерен экспортировать в следующем году 30 тысяч своих автомобилей.