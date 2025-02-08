Тульские герои высказались о фейковых орденах и медалях с маркетплейсов

На маркетплейсах популярность набирают муляжи наград участников СВО. За символические 500-1500 рублей (в зависимости от продавца) можно приобрести медаль «За мужество», «За взятие Авдеевки», «За храбрость» и даже Георгиевский крест.
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