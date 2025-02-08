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Тульские новости

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Тульские герои высказались о фейковых орденах и медалях с маркетплейсов

Тульские герои высказались о фейковых орденах и медалях с маркетплейсов

На маркетплейсах популярность набирают муляжи наград участников СВО. За символические 500-1500 рублей (в зависимости от продавца) можно приобрести медаль «За мужество», «За взятие Авдеевки», «За храбрость» и даже Георгиевский крест.

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Комментарии
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Пенсионер
Еще до ВОВ был принят закон об уголовной ответственности за не законное ношение военной формы и государственных наград. ( Кажется, срок был до пяти лет) Почему сейчас он не действует, или его отменили?
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