Военный ВВО из Хабаровского края проявил мужество в ходе спецоперации

Старший сержант Юрий Лесков, военнослужащий из учебного центра Восточного военного округа, расположенного в Хабаровском крае, проявил себя в ходе специальной военной операции в составе группировки войск "Восток".
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