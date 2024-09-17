От Дмитровки до Алтушки за пару минут

Новая связка уже заметно разгрузила 3-й Нижнелихоборский проезд Открылось движение по новой дороге, которая связывает Дубнинскую улицу и Дмитровское шоссе с перекрёстком улицы Хачатуряна и Алтуфьевского шоссе в соседнем СВАО.
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