В российском городе медики спасли школьницу с редкой и опасной болезнью

В Приморском крае медики Тысякоечной больницы Владивостока успешно боролись за жизнь ребенка, доставленного санитарной авиацией в состоянии инфекционно-токсического шока, сообщает «МК во Владивостоке» со ссылкой на пресс-службу медучреждения .