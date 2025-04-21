В российском городе медики спасли школьницу с редкой и опасной болезнью

В Приморском крае медики Тысякоечной больницы Владивостока успешно боролись за жизнь ребенка, доставленного санитарной авиацией в состоянии инфекционно-токсического шока, сообщает «МК во Владивостоке» со ссылкой на пресс-службу медучреждения .
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии