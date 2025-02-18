Названа причина плохого самочувствия во время магнитных бурь

Ухудшение самочувствия во время магнитных бурь связано с состоянием сосудов и свойствами крови. Так метеозависимость объяснила главный внештатный кардиолог Московской области Мария Глезер в беседе с «Радио 1».
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