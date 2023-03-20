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Филипп Киркоров выразил сожаление, что не стал мужем Анастасии Стоцкой

Филипп Киркоров выразил сожаление, что не стал мужем Анастасии Стоцкой

Артист Филипп Киркоров в эфире проекта «Маска» поделился историей знакомства с певицей и актрисой Анастасией Стоцкой.

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