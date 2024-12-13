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"Такого ещё не было!": приговор педофилу экс-директору ЧЭМК возмутил общество

Русский компас Павед Ходоровский. Фото: тг-канал "Коммерсантъ". 73-летний топ-менеджер принимал юных девочек прямо на заводе.

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Комментарии
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АЛ
Антонина Лаврентьева
Прокуратура может обжаловать этот наглый вердикт вплоть до Верховного суда РФ .Главное не спускать на тормоза.Иначе так можно и государство развалить.Прокуратура, ауууу..
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17 час.
АЗ
Андрей Зарубкин
В интернете сообщили, что когда банда изнасиловала внучку Брежнева, он приказал отрезать насильникам детородные органы. Некоторые при этом умерли.
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13 час.
Александр Рожков
Твари...
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1 час.

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