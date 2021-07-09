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Заключительный этап эстафеты олимпийского огня начался в Токио

Заключительный этап эстафеты олимпийского огня начался в Токио

Заключительный этап эстафеты олимпийского огня начался в Токио за две недели до начала Олимпиады. Торжественная церемония проходит на стадионе "Комадзава олимпик", на котором губернатор столицы Японии Юрико Коикэ получила лампаду с символом Игр.

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