Заключительный этап эстафеты олимпийского огня начался в Токио за две недели до начала Олимпиады. Торжественная церемония проходит на стадионе "Комадзава олимпик", на котором губернатор столицы Японии Юрико Коикэ получила лампаду с символом Игр.