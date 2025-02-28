Наступление в зоне СВО, переговоры и визит Лукашенко: что ждет россиян на следующей неделе

В зоне СВО продолжается напряженное противостояние, которое, вероятно, может быть разрешено и дипломатическими усилиями: одновременно с этим Россия и США ведут переговоры по восстановлению двусторонних отношений.
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