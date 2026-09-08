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Курские новости

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В Курской области 6 пожаров и 8 ДТП за сутки

В Курской области 6 пожаров и 8 ДТП за сутки

За сутки в регионе произошло 6 пожаров, 8 ДТП и одно происшествие на воде, в результате которого утонул мужчина.

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