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Культуромания

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В Музее музыки открылась выставка «Голоса традиций. Музыка и слово народов России»

В Музее музыки открылась выставка «Голоса традиций. Музыка и слово народов России»

8 сентября, в День языков народов России, в столичном Музее музыки начала работу выставка «Голоса традиций.

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