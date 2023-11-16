В Якутске полицейские и общественники проводят со студентами лекции о кибербезопасности

Профилактика дистанционного мошенничества стала основной темой встреч со студентами СВФУ им. М.К. Аммосова, которые организовали сотрудники МВД по Республике Саха (Якутия) и представители ведомственного Общественного совета.
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