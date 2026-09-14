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Энергия открытой угледобычи: какими результатами УК «Кузбассразрезуголь» встретила главный профессиональный праздник

Энергия открытой угледобычи: какими результатами УК «Кузбассразрезуголь» встретила главный профессиональный праздник

В последнее воскресенье августа в России отметили День шахтера – праздник, который стал по-настоящему народным в Кузбассе, где добывается половина угля страны, а угольная отрасль остается основой экономики региона.

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