В Ненецком автономном округе сотрудники полиции выявили мигрантов, незаконно осуществляющих трудовую деятельность в сфере пассажирских перевозок

С 30 июля по 2 августа текущего года на территории города Нарьян-Мара и посёлка Искателей сотрудниками отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Ненецкому автономному округу проведены профилактические рейды, в результате которых выявлены мигранты, осуществляющие незаконную трудовую деятельность в сфере пассажирских перевозок.
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