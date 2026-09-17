Калужане смогут платить за проезд на общественном транспорте всего 20 рублей вместо 35

Оплата проезда в калужском троллейбусе через приложение «Яндекс Go» обойдется в 20 рублей вместо 35, но скидка действует только до конца 2026 годаУправление калужского троллейбуса наладило сотрудничество с компанией "Яндекс", благодаря чему заплатить за проезд станет возможно с помощью приложения на телефоне, причем всего 20 рублей вместо 35.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии
- ВЦ В комплектацию Се...
- A ГЕРОФАРМ снизила ...
- ДМ ГЕРОФАРМ снизила ...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым