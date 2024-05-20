В чем польза накрутки живых подписчиков в Инстаграм*? Тамара АрноВы когда-нибудь задумывались, почему пользователи Инстаграм* стремятся к большому числу подписчиков? Это привлекает бренды и рекламодателей, которые стремятся использовать популярные аккаунты для продвижения своих товаров и услуг.