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Ивица Зубац набрал 31 очко и 29 подборов в матче с «Индианой»

Ивица Зубац набрал 31 очко и 29 подборов в матче с «Индианой»

Центровой «Клипперс» Ивица Зубац оформил дабл-дабл в матче с «Индианой» (114:100). Зубац набрал 31 очко и 29 подборов (личный рекорд) при 14 из 17 с игры за 36 минут.

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