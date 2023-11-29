В Краснодарском крае возбуждено уголовное дело по факту гибели в результате пожара шести человек, четверо из которых- дети

Следственными органами следственного управления СК России по Краснодарскому краю возбуждено уголовное дело по факту пожара в жилом доме, повлекшего гибель шести человек, включая четырех малолетних детей (ч.
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