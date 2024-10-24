Хейли Бибер показала фигуру через два месяца после родов

Модель порадовала фанатов отличной формой. Хейли Бибер на удивление быстро восстановила форму после родовНа днях папарацци удалось подловить на выходе из спортзала 27-летнюю Хейли Бибер, которая, недавно став мамой, с тех пор всего несколько раз появлялась на публике.
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