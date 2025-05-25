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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Маршанд вошел в топ-30 бомбардиров в истории плей-офф НХЛ (151 очко). Среди действующих игроков больше только у Кросби, Малкина и Кучерова

Форвард «Флориды» забросил шайбу в третьем матче финала Восточной конференции Кубка Стэнли с «Каролиной» (6:2, 3-0).

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