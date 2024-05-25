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Новости Брянска

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В ДТП с 2 автомобилями в Брянске пострадал 40-летний мотоциклист

В ДТП с 2 автомобилями в Брянске пострадал 40-летний мотоциклист

ДТП произошло сегодня утром, 25 мая.Как уточнили в Госавтоинспекции Брянска, сегодня утром, 25 мая, автомобиль Lada 2107, за рулём которого находился 71-летний водитель, при повороте налево врезался в мотоцикл Kawasaki под управлением 40-летнего мужчины.

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