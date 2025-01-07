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Российские корабли возле порта Тартус и сама территория порта с рядами военной

Российские корабли возле порта Тартус и сама территория порта с рядами военной техники, стянутой со множества других объектов ВС РФ, находившихся на территории Сирии.

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