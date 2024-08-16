Роскошь в руках мошенников за 112 млн рублей или как выглядит квартира Ларисы Долиной Евгения КомароваОгромное сожаление вызывают новости о том, что квартира Ларисы Долиной, ставшая объектом мошеннической схемы, теперь является частью громкого скандала.