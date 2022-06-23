От личное мнение

451 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Татьяна Бутова
    Потому что американцы не ездят на Кипр. А мы живем, ездим, вкладываем деньги.Дудчак об отказе ...
  • АНГЕЛ АНГЕЛ
    Вот и прошло время отказаться ль импорта Норвежских товаров, запретить им ловить рыбу в территориальных водах России ...Власти Норвегии о...
  • Татьяна Бутова
    немецкая промышленность оживет, немецкие компании смогут переехать в Россию. Зачем?!!!! Они  нас ненавидят на генетич...Экономист Колташо...

Минобороны РФ показало работу бронепоезда «Волга» для инженерной разведки на Украине

Минобороны РФ показало работу бронепоезда «Волга» для инженерной разведки на Украине

Konstantin Kokoshkin/Global Look Press Российские военные задействовали в спецоперации на Украине поезд «Волга», созданный специалистами железнодорожных войск Западного военного округа (ЗВО) для ведения инженерной разведки и восстановления путей.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх