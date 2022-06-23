Минобороны РФ показало работу бронепоезда «Волга» для инженерной разведки на Украине

Konstantin Kokoshkin/Global Look Press Российские военные задействовали в спецоперации на Украине поезд «Волга», созданный специалистами железнодорожных войск Западного военного округа (ЗВО) для ведения инженерной разведки и восстановления путей.
Konstantin Kokoshkin/Global Look Press Российские военные задействовали в спецоперации на Украине поезд «Волга», созданный специалистами железнодорожных войск Западного военного округа (ЗВО) для ведения инженерной разведки и восстановления путей.
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