Президент Бразилии не согласился на предложение Зеленского о встрече

РИАМО - 11 дек. Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва отказался встретиться со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским во время его остановки в Бразилии по пути на инаугурацию президента Аргентины, пишет ТАСС.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии