Расчет орудия Д-30 группы «Днепр» ликвидировал блиндаж с операторами БПЛА ВСУ

Артиллеристам помогло взаимодействие с расчетами дронов Расчет орудия Д-30 группировки войск «Днепр» ликвидировал блиндаж с операторами БПЛА украинской армии на ореховском направлении, рассказали РИА Новости в Министерстве обороны России.
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